Continua a scendere la curva dell’epidemia Covid: calano positivi e ricoverati. Nel savonese un solo decesso in 24 ore

Liguria. Sono 4.264 le persone positive al Covid-19 in Liguria. Sono 57 in meno di ieri. Il dato è frutto di 32 nuove positività, 10 decessi e 79 nuovi guariti con due test consecutivi negativi. Lo rende noto la Regione nel consueto bollettino giornaliero sulla diffusione dell’epidemia nel nostro territorio.

I ricoverati in ospedale sono in tutto 332 e cioè 28 meno di ieri. Di questi, sono 22 quelli ricoverati nei reparti di terapia intensiva.

Le persone in isolamento domiciliare sono in tutto 1.846 e cioè 58 meno di ieri. I clinicamente guariti, asintomatici, positivi al domicilio, sono 2.086 e quindi 29 più di ieri.

I guariti con due test negativi consecutivi sono in tutto 3.639 e cioè 79 più di ieri. I soggetti in sorveglianza attiva sono 1.335. I pazienti deceduti sono in tutto 1.384 e cioè 10 più di ieri.

Ad oggi sono stati effettuati 85.140 test, cioè 1.547 più di ieri.

In provincia di Savona i positivi al coronavirus sono 714 e cioè 14 meno di ieri. I ricoverati in ospedale sono in tutto 59 e cioè 4 meno di ieri. Di questi, sono 3 quelli in terapia intensiva.I soggetti in sorveglianza attiva sono 375.

Nelle ultime 24 ore negli ospedali savonesi è deceduto un solo paziente Covid positivo: si tratta di un uomo di 88 anni ricoverato nel presidio di levante (ospedale San Paolo di Savona).