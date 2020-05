Coni Liguria, l’Educamp Smart tra i temi dell’odierna riunione della giunta

Savona. Si è tenuta oggi, lunedì 18 maggio, una riunione della giunta del Coni Liguria; anche questa volta rigorosamente in videoconferenza, come da prassi in questo periodo.

Molti gli argomenti all’ordine del giorno, a partire dal Progetto Estate Coni 2020 per un Educamp Smart: luoghi di attività ludico, motoria, sportiva, all’attività della Scuola dello Sport che prevede incontri, seminari e formazione con dirette streaming.

Si è preso atto della Fase 2 con il riavvio delle attività. Alla riunione, graditissima ospite, l’assessore allo sport della Regione Liguria Ilaria Cavo.

La giunta ha ringraziato l’assessore per l’Ordinanza regionale numero 30/2020 che ha saputo cogliere la necessità di avere regole più chiare, fattibili e semplificate utili, tra l’altro, ad un riavvio del mondo sportivo in anticipo rispetto ai termini governativi.