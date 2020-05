Finale Ligure. Dal 3 giungo sarà possibile riprendere gli spostamenti infraregionali, ma nel frattempo – sul territorio savonese – continuano le attività di controllo delle Forze dell’Ordine.

Questa mattina tre mezzi della Polizia Municipale e uno della Guardia di Finanza hanno effettuato diversi posti di blocco all’uscita del casello autostradale di Finale Ligure. Proprio da quest’ultimo, in particolare, nei prossimi giorni è atteso il ritorno di molti turisti provenienti dalle altre Regioni italiane (Piemonte e Lombardia soprattutto).

Foto 2 di 2



La conferma della riapertura dei confini regionali è arrivata nella tarda serata di ieri dallo stesso ministro della Salute Roberto Speranza: “Il decreto legge vigente prevede dal 3 giugno la ripresa degli spostamenti infraregionali e al momento non ci sono ragioni per rivedere la programmata riapertura degli spostamenti” ha dichiarato il ministro del Governo guidato da Giuseppe Conte. Nonostante il “semaforo verde” del Governo, quindi, resta alta l’attenzione delle Forze dell’Ordine impegnate in attività di prevenzione finalizzate al rispetto delle norme contro la diffusione del Coronavirus.

Una notizia, quella della riapertura, attesa anche da molti operatori turistici della riviera, che proprio nelle ultime settimane hanno gradualmente ripreso le loro attività. Ora, dopo mesi di lockdown e in vista dell’imminente stagione estiva, la provincia di Savona si prepara a riaccogliere i turisti.