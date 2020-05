Concorsi, dallo Zonta Club Alassio-Albenga una borsa di studio di 2 mila euro

Alassio/Albenga. Lo Zonta Club Alassio-Albenga, dell’Area 03 D30 di Zonta International, bandisce un concorso per l’assegnazione della Borsa di Studio denominata “Star for Stema (Stem: acronimo per Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) destinata esclusivamente alle studentesse iscritte al 1° anno a tempo pieno ad uno dei Corsi di Laurea di Fisica, Chimica, Informatica, Ingegneria e Matematica.

“Abbiamo ritenuto doveroso, in questo momento particolarmente difficile per le famiglie offrire una borsa del valore di €. 2.000,oo (duemila) – dichiara la Presidente Giusy Nalbone -. Ricordiamo che Zonta è un’organizzazione internazionale di donne dirigenti e professioniste che lavorano insieme, da 100 anni, per migliorare la condizione della donna nel mondo attraverso azioni di servizio e di advocacy. Il nostro principale obiettivo è quello di dare potere a donne e ragazze, migliorandone la condizione giuridica, economica, politica e professionale, la salute e l’educazione delle donne. Con questa Borsa di Studio vogliamo stimolare e sostenere una giovane donna che sceglie il cammino professionale delle scienze”.

La Borsa di studio è un’azione di sostegno delle pari opportunità nelle carriere tecnico-scientifiche, al fine di aumentare e sostenere la partecipazione femminile nelle professioni tecnico-scientifiche. E’ rivolata alle studentesse, residenti in uno dei Comuni da Andora a Loano, entroterra compreso.

Le giovani donne interessate possono scaricare il bando, che prevede tutti i requisiti necessari per l’ammissione, dal sito www.zontaclubalassioalbenga.it o richiedere informazioni all’indirizzo di posta elettronica: presidentezontaalassioalbenga@gmail.com. La domanda di ammissione deve essere presentata entro il 15 novembre 2020.