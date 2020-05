Comune di Savona, la Lega: “Appoggeremo solo misure economiche che porteranno risultati per i cittadini”

Savona. “Per quanto riguarda le prossime strategie finanziarie del Comune, la Lega approverà solo provvedimenti, i cui risultati, possano rientrare concretamente nelle tasche dei savonesi”. Lo annunciano il segretario savonese del Carroccio Maria Maione, il vice sindaco Massimo Arecco ed il capogruppo in consiglio comunale Matteo Venturino.

“A seguito dell’emergenza Covid-19, è stata inserita la possibilità di rinegoziazione dei mutui anche per gli Enti pubblici. In realtà trattasi dell’ennesimo sistema del Governo centrale per caricare sulle spalle dei cittadini il costo di questa pandemia, demandando problemi e scelte difficili ai ‘poveri comuni’, evitando così di farsi carico dell’emergenza. In mancanza di alternative più efficaci, proprio la rinegoziazione, nonostante le premesse, sembra restare, purtroppo, l’unico strumento ad oggi disponibile per i comuni per poter sopravvivere, prendendo una piccola ‘boccata di ossigeno’, anche se ben lontana dall’essere una vera e propria soluzione”.

“Alla luce di questa opportunità che riteniamo necessaria, vogliamo porre l’attenzione su come questi risparmi dovranno essere utilizzati, qualunque sarà l’entità delle somme dovranno sicuramente essere a beneficio dei savonesi. Non ci sono alternative, alchimie o valutazioni di qualunque genere, le risorse dovranno essere a disposizione del nostro tessuto sociale, non entriamo nel merito di quale categoria in particolare, sarà una decisione più collegiale possibile ma di sicuro dovrà essere di ristoro ai nostri concittadini soldi veri nelle tasche di chi questa pandemia l’ha veramente subita”, concludono Maione, Arecco e Venturino.