Commercio, nel savonese è nata A.L.E (Associazione Locale Esercenti): “Giochiamo di squadra”

Provincia. “Già molto prima della comparsa del maledetto Covid-19, un nutrito gruppo di esercenti, professionisti ed imprenditori savonesi si riunivano per confrontarsi e parlare di nuove idee e modi per promuovere e rilanciare l’economia del proprio territorio locale”. A parlare, in una nota, è il direttivo della neonata associazione A.L.E. (Associazione Locale Esercenti).

“Nuove iniziative, rinnovato spirito di collaborazione, ascolto/individuazione e risoluzione di problematiche e criticità attraverso la condivisione ed il ‘gioco di squadra’ – spiegano -. Questi gli ingredienti per una nuova ‘ricetta vincente’ che si evincono dallo statuto e dalle previste linee di azione di una nuova Associazione, nata e ufficializzata in questi giorni e denominata: ‘A.L.E. – Associazione Locale Esercenti'”.

“Da anni sentivamo l’esigenza di creare un nuovo punto di riferimento, apolitico e caratterizzato da nuove logiche di collaborazione tra categorie di imprenditori, commercianti e professionisti, sotto un’unica sigla. Il desiderio di poterci confrontare con altri su tematiche e criticità, che da troppo tempo frenano le immense potenzialità che il nostro contesto locale offre, sia in termini turistici che sociali, sia per quanto riguarda la “qualità della vita” e “tradizione storico/culturale”, era diventato troppo grande, e abbiamo voluto concretizzarlo con la costituzione di questa nuova formula associativa, che conta già oggi, appena nata, l’adesione di numerosissimi iscritti”, ha dichiarato il neo Presidente eletto di A.L.E. Gianfranco Bobocca (imprenditore savonese).

“Il tessuto sociale che sostiene l’economia della nostra bella provincia è costituito da una fitta, variegata e delicatissima rete di attività sia imprenditoriali sia professionali. Nessuna di queste, oggi più che mai, può pensare di essere scollegata e autonoma rispetto alle altre, né per categoria né tanto meno per grandezza o rilevanza. Tutti coloro che hanno una qualsiasi attività in provincia di Savona potranno contare su A.L.E. come se fosse un vero e proprio amico, pronto ad ascoltarlo e ad accompagnarlo. Solo condividendo sforzi e progettualità “collettive”, volte cioè all’interesse comune, potremo ottenere risultati soddisfacenti. Ecco perché A.L.E. si metterà, da subito, a disposizione anche con nuovi strumenti web e digitali per la condivisione e promozione di tutti gli associati, delle problematiche da loro individuate e delle loro nuove iniziative per il futuro”, ha così concluso, in occasione della firma dell’atto costitutivo, Alberto De Simone (esercente di Noli e Vice Presidente di A.L.E.).

Per informazioni e domande di iscrizione scrivere a associazionenazionaleale@gmail.com