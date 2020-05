Come sono gestite le blockchain pubbliche e private?

Nella blockchain pubblica la partecipazione, in tutte le sue forme, è ampiamente definita dalla struttura della blockchain stessa. Nelle blockchain private, la governance è assolutamente decisiva e influenza direttamente la fattibilità dei progetti, le possibilità di successo e il raggiungimento degli obiettivi. In particolare, la questione della governance può essere suddivisa in quattro aree:

Governance generale. È un’area che appartiene all’ecosistema blockchain e definisce i riferimenti, i criteri di responsabilità e i processi decisionali della blockchain stessa, i ruoli, le responsabilità, le funzioni e i criteri decisionali. Nella governance degli ecosistemi c’è anche la questione della “proprietà” della blockchain, ovvero degli attori che promuovono e guidano lo sviluppo della blockchain.

Governance tecnologica – Queste sono regole e decisioni che mettono la blockchain in relazione con il mondo IT legacy, con i Big Data, con l’Internet of Things, con l’intelligenza artificiale e con tutti i contesti “tecnologici” che sono supportati o correlati alla blockchain.

Governance dei dati – In questo settore viene affrontata la governance relativa alla gestione dei dati in termini di conformità normativa, ad esempio per la sicurezza e la privacy.

La governance dei “risultati” – L’ultimo aspetto (per il momento) è quello della governance nella misurazione e distribuzione dei vantaggi della blockchain. Più progetti consolidati prevedono il coinvolgimento di catene di approvvigionamento estese e complesse, più sarà necessario definire le regole per la misurabilità dei risultati e per la distribuzione dei benefici.

Cosa significa convalida dei dati temporali?

La certificazione e la validazione di un dato consistono in molteplici fattori, tra questi un ruolo particolarmente importante è svolto dalla cosiddetta "validazione temporale". Ad esempio, è stata stabilita una "regola" in base alla quale la "validazione dell'ora digitale" si riferisce a quei dati che collegano altri dati in formato elettronico in una data specifica (ora, data) tale che anche dal punto Da un punto temporale di vista, ci sono alcune prove della loro esistenza in quel particolare momento anche in termini di relazione con altri dati. Uno dei temi che accompagnano lo sviluppo "legale" della blockchain è anche quello della convalida degli effetti legali e del loro uso in forme legali. I sistemi di validazione temporale sono quindi un fattore abilitante non solo del "fattore tempo", ma grazie al "fattore tempo" e ad un "sigillo" o "firma elettronica" associati consente di aumentare il livello di sicurezza di tali dati. In altre parole, la sicurezza della qualità, integrità e affidabilità dei dati sulla blockchain passa anche attraverso lo strumento di verifica del tempo.

Corporate governance e blockchain

Le innovazioni blockchain cambieranno il modo in cui gestiamo e governiamo le aziende con un impatto fondamentale sul management, sugli investitori e su tutti gli altri stakeholder. Numerose aziende stanno studiando come utilizzare la blockchain per la gestione dei registri immobiliari in molte attività private e nel mondo delle pubbliche amministrazioni le applicazioni dei governi consentono la gestione di certificati di residenza e di nascita, titoli immobiliari, titoli universitari e molto altro con la blockchain. E se ti concentri sull’uso della blockchain per la registrazione delle proprietà delle azioni delle società, puoi combinare la gestione del libro mastro con i contratti intelligenti per creare forme di automazione, ad esempio nella fornitura di stock option per dipendenti o titoli di proprietà per investitori esterni. Le blockchain sono in grado di creare una situazione di maggiore trasparenza che consente agli investitori di monitorare le posizioni di proprietà e ridurre i rischi di corruzione. Se un’azienda sceglie di pubblicare e archiviare i propri documenti finanziari su una blockchain pubblica, le strategie di comunicazione e comunicazione finanziaria cambieranno drasticamente a favore di una maggiore trasparenza e di una riduzione simultanea dei costi.

Blockchain e database distribuiti

Di fronte a un modello di “Internet” che replica la logica “centralizzata” dei modelli “enterprise”, ovvero le infrastrutture che consentono la gestione e il controllo centralizzati si stanno diffondendo, grazie anche alla blockchain, un modello che va nella direzione di de -centralizzazione e che per molti rappresenta un modello in grado di portare una maggiore “democratizzazione”, sia in termini di accessibilità che in termini di opportunità di condivisione delle informazioni e dei processi decisionali.