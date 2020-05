Come riaccendere l’intimità e la passione nella tua relazione?

La fase luna di miele nella tua relazione potrebbe essere finita. Tuttavia, questo non significa che sia la fine del romanticismo e dell’intimità. Quando il desiderio sessuale inizia a sfumarsi, alcune persone tendono a reindirizzare la propria energia sessuale per educare i bambini o lavorare.

Alcune coppie possono provare disperazione per il fatto che la loro relazione non ha più la passione e il desiderio di ristabilire l’intimità, ma non sanno come renderlo possibile. Un matrimonio non può sopravvivere senza emozione o intimità fisica. Senza questi, le coppie non saranno altro che compagni di stanza glorificati.

Tuttavia, ci sono modi per riaccendere la passione nella tua relazione. Ecco alcuni modi per farlo.

Favorire l’intimità emotiva

Per avere una buona intimità sessuale, devi mantenere certa vicinanza e l’intimità emotiva. In parole povere, se vuoi lavorare sulla tua relazione fisica, devi prima migliorare la connessione emotiva. Devi concentrarti sul soddisfare le esigenze emotive del tuo partner e comunicare le tue esigenze in modo rispettoso e amorevole. Per riaccendere la passione, devi guardarvi e mostrare empatia mutuamente.

Lavora sulla tua chimica sessuale

Nelle prime fasi del matrimonio, diverse coppie difficilmente si sentono emozionate per l’eccitazione dell’innamoramento. Tuttavia, dovresti sapere che la felicità non durerà per sempre. Secondo gli studi, l’ossitocina, l’ormone che viene rilasciato nelle prime fasi di un’infatuazione può far sentire euforica una coppia e stimola l’eccitazione mutua. Questo funge da droga.

Abbracci, tenersi per mano e contatti teneri sono ottimi modi per affermare la tua relazione con il tuo partner. Quando c’è un contatto fisico, si prepara l’atmosfera per il contatto sessuale, che porta al piacere. Quindi, dovresti raddoppiare il tempo che dedichi a abbracci e baci se desideri ravvivare l’intimità nella tua relazione.

Trova il tempo per il tuo partner

Dovresti mostrare al tuo partner quanto è forte il vostro rapporto e provare diverse attività. Fate qualcosa che darà a entrambi piacere. Dovreste divertirvi a corteggiarvi a vicenda. Esercitati a flirtare in diversi modi in quanto aiuta a innescare l’intimità e il desiderio sessuale, qualsiasi cosa positiva che fai nella tua relazione può svolgere il ruolo dei preliminari.

Mantieni un senso di curiosità

Dovreste sperimentare diversi modi per dar piacere l’uno all’altro. È un dato di fatto, dovresti prendere il sesso come un’opportunità per conoscere meglio il tuo partner. Dovresti variare il tipo di sesso che fate. Avere relazioni sessuali amorevoli, erotiche e intime riaccenderà la vostra passione reciproca. Devi interrompere la routine e provare nuove cose. Quando si sperimentano nuove cose insieme, i livelli di dopamina possono aumentare e farvi eccitare.

Anche se non sei un tipo effusivo, devi lavorare sulla tua sintonia emotiva e affetto fisico per mantenere un legame significativo.