Cimitero di Leca, la denuncia della Lega di Albenga: “Quasi 12 mila euro per due operatori non qualificati”

Albenga. “Quasi 12 mila euro per due operatori non qualificati: Tomatis faccia chiarezza”. E’ questa la richiesta che arriva dai consiglieri comunali della Lega di Albenga Cristina Porro e Gerolamo Calleri.

“E’ inaccettabile che il Comune di Albenga abbia affidato, con determina dirigenziale del marzo scorso, in via diretta a una cooperativa l’incarico del servizio cimiteriale con espressa richiesta (come risulta in atti) di assegnazione di due operatori necrofori di ausilio al cimitero centrale di Leca, per un periodo di 3 mesi con una spesa di euro 11.712,00, e la cooperativa medesima abbia, invece, inviato soggetti privi della necessaria qualifica per il ruolo richiesto”.

“Questa amministrazione pensa a ringraziare coloro che hanno portato voti alle ultime elezioni, in barba a qualsiasi regola e senza alcun rispetto della legalità. Su questa vicenda sia fatta la massima chiarezza, vengano immediatamente assunti tutti i provvedimenti del caso: il Comune non provveda a corrispondere alcun importo alla cooperativa incaricata, che ha affidato al Comune due soggetti non qualificati”.

“Una situazione imbarazzante e incresciosa, che denota, ancora una volta, l’inadeguatezza, l’incapacità e l’assenza di controllo di questa amministrazione su tutto ciò che accade tra le mura di palazzo civico”.