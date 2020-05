Chiusura serale di corso Roma a Loano, il Pd: “Scelta da approfondire”

Loano. Continua a far discutere, a Loano, la questione legata a Corso Roma. Il sindaco Pignocca ha preannunciato la possibile chiusura serale al traffico della strada, nel periodo estivo, al fine di consentire ai pubblici esercizi che occupano suolo pubblico di ampliare i loro dehors per poter ottemperare alle prescrizioni in materia di distanziamento sociale senza però dover rinunciare ad un numero eccessivo di coperti.

Il Partito Democratico loanese, in merito alla riunione avvenuta venerdì presso la sala consiliare alla presenza delle categorie commerciali presieduta dal sindaco ed assessori per competenza insieme ai rappresentanti della minoranza, rende noto di apprezzato il discorso d’apertura da parte dell’amministrazione.

“Bisogna gestire una fase post Covid che rappresenta di fatto una nuova situazione economica e sociale con conseguenze inevitabili per il settore economico – affermano i portavoce del Pd -. Dopo aver accolto le istanze di varie attività commerciali e di pubblici esercizi, abbiamo convenuto e valutato insieme di ritenere l’ipotesi della chiusura di corso Roma una scelta da approfondire in quanto secondo noi potrebbe creare disequilibri con tutte le altre attività nel territorio comunale. Rimaniamo sempre a disposizione per valutare qualsiasi soluzione nel rispetto delle norme vigenti”.