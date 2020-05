Chiusa la Ss453 della Valle Arroscia in provincia di Imperia: le indicazioni per chi arriva da Albenga

Provincia. La strada statale 453 “della Valle Arroscia” è provvisoriamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni nel comune di Ranzo, tra il chilometro 8,100 e il chilometro 9,600, in provincia di Imperia.

La chiusura è stata disposta da Anas per consentire verifiche tecniche propedeutiche agli interventi di risanamento del rivestimento interno della galleria “Zerbi”. La strada, ex provinciale, è rientrata nella competenza Anas da Agosto 2018, dopo la gestione provinciale.

Le autovetture e il traffico leggero sono deviati all’interno del centro abitato di Ranzo (vecchio tracciato) con indicazioni sul posto. I mezzi pesanti superiori a 7,5 T provenienti da Albenga, diretti verso Pieve di Teco, vengono deviati sulla autostrada A10 per poi proseguire lungo la ss 28 Del Colle di Nava e viceversa. I tempi di riapertura potranno essere definiti al termine delle verifiche in corso.

Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.