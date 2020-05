“Chef e pianista a domicilio”: il format che porta a casa svago e allegria

Si intitola “Chef e pianista a domicilio” il format ideato da Manuela Clemenza, chef di grande valore (è stata alla guida delle cucine del Benita, a Cogoleto, e per anni testimonial ai fornelli di una prestigioso marchio del settore Ho.Re.Ca.), napoletana di origine, internazionale per studi gastronomici, e del marito Andrea Costa, musicista conosciuto in tutta la Liguria.

“Tra poco lentamente potremmo tornare a riprenderci i nostri spazi, ma non sempre sarà possibile concedersi delle serate fuori o festeggiare le ricorrenze come desideriamo, ed è per questo che il nostro servizio a domicilio di Chef & Pianista potrà portare un po’ di svago e allegria direttamente a casa”, spiega Manuela.

Il format prevede un piccolo corso di cucina del menù della serata; aperitivo; pranzo o cena; musica di sottofondo dal vivo; serata musicale post cena per tutti i gusti (dal piano bar al Karaoke, alla serata danzante classica o moderna). Torta a tema su richiesta.

Per informazioni la pagina FB è Mangiare in Armonia Chef e Pianista a Domicilio

