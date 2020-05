Cengio piange la scomparsa dell’ex vice sindaco Renzo Faccio

Cengio. Lutto nella comunità cengese per la perdita dell’ex vice sindaco Renzo Faccio, scomparso questa mattina all’età di 71 anni.

Una persona molto nota, come la moglie, per il suo impegno nel sociale, nonché nella vita amministrativa del paese, per anni al fianco dell’ex primo cittadino Sergio Marenco e del compianto Ezio Billia.

Nell’ultimo mandato tra le sue deleghe anche quella ai Lavori pubblici, che lo aveva portato ad affrontare in prima linea il crollo del soffitto della scuola Colombardo e il conseguente trasferimento delle aule, oltre alle conseguenze dei danni alluvionali.

Molti i messaggi di cordoglio da parte di concittadini, amici, e colleghi amministratori, tra cui lo stesso Sergio Marenco, ma anche il consigliere regionale Mauro Righello che lo ricordano come una persona attenta e sempre disponibile ad ascoltare chi aveva bisogno.