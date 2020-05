Celle Ligure, riprendono le attività dell’ufficio informazione e accoglienza turistica

Celle Ligure. “Informano i cittadini ed i gentili turisti che a breve riprenderà l’attività dell’Ufficio Informazione ed Accoglienza Turistica del Comune di Celle Ligure, sito in Via Boagno (Centro Storico)”. A comunicarlo, in una nota, è l’amministrazione comunale di Celle Ligure.

Nel periodo compreso tra il 3 ed il 14 Giugno l’Ufficio funzionerà con attività svolta in “back office”, adottando il seguente orario: dal Lunedì al Sabato, dalle ore 9 alle ore 12. Rimangono immutati i riferimenti: telefono: 019-990021 e l’indirizzo email: infoturismocelle@comunecelle.it.

Nel periodo successivo, a far data da Lunedì 15 e per tutto il mese di Giugno, l’Ufficio riaprirà al pubblico, applicando il seguente orario: da lunedì a sabato: 9:30 – 12:30 e 16 – 19:00; domenica: 10:00 – 12:30.