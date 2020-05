Carcare, riparte la campagna di sensibilizzazione sul decoro urbano

Carcare. Riparte la campagna di sensibilizzazione per il mantenimento del decoro urbano sul territorio del Comune di Carcare.

Spiega l’assessore all’ambiente Giorgia Ugdonne: “Pensiamo sia necessario ricordare ciclicamente l’importanza di non gettare a terra mozziconi, chewing-gum e scontrini, che hanno un tempo di degrado di anni, per mantenere il nostro paese in condizioni di decoro. Con la collaborazione di tutti possiamo far sì che sia più facile vivere in un ambiente più pulito”.

“Colgo l’occasione per ricordare che da lunedì sarà di nuovo in funzione l’ecosportello a disposizione dei cittadini. Inoltre da martedì 12 maggio sarà nuovamente possibile recarsi presso l’isola ecologica, con importanti accorgimenti per un accesso in sicurezza, sia per i cittadini che per gli operatori (mascherina e guanti obbligatori). A tal proposito per effettuare il conferimento sarà necessario prenotarsi, a partire da lunedì, chiamando il numero di telefono appositamente dedicato 346-1151960, oppure recandosi all’ecosportello. Ricordo di rispettare le indicazioni che verranno fornite dall’operatore e di non recarsi all’isola senza l’appuntamento”.

“Ripartiamo con cautela. Per il bene di tutti”, conclude Ogdonne.