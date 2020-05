Vezzi Portio. E’ ancora in corso l’intervento da parte dei vigili del fuoco del distaccamento di Finale Ligure per un mezzo pesante rimasto bloccato lungo la strada provinciale 8 a Vezzi Portio, in località San Giorgio, nell’entroterra finalese.

Il camion ha tentato di percorrere il collegamento stradale, uscendo dal casello di Spotorno, una via stretta e piena di curve nella quale è risultato impossibile proseguire, rimanendo in bilico sulla carreggiata.

Foto 2 di 2



L’autista ha cercato con varie manovre di far riprendere il cammino al suo mezzo, ma senza successo.

Ora la circolazione sulla strada provinciale è ancora bloccata: l’allarme è scattato poco dopo le 13.00 quando il conducente si è arreso ai vani tentativi di muoversi sull’arteria stradale.

In questo momento i vigili del fuoco stanno operando con l’ausilio di una autogru per liberare il camion e la strada provinciale.