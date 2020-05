Calcio, stop ai campionati dilettantistici: rimandata la decisione su promozioni e retrocessioni

Savona. Ripartiranno i professionisti, si fermano i dilettanti. Questa la decisione dell’odierno Consiglio federale della Figc, tenutosi dalle ore 12 in videoconferenza.

La Serie A riprenderà il 13 o il 20 giugno e terminerà entro l’inizio di agosto; poi si completeranno le coppe europee e la Coppa Italia.

La Serie B e la Serie C riprenderanno poco dopo la massima serie. I campionati finiranno entro il 20 agosto; la stagione agonistica terminerà il 31 agosto.

Per quanto riguarda i campionati dilettantistici, è ufficiale lo stop definitivo. Dalla Serie D alla Terza Categoria, non si tornerà più in campo. Stessa sorte per i campionati femminili e di calcio a 5. Si tornerà a giocare nella stagione 2020/2021.

Verdetti su promozioni e retrocessioni sono rimandati a venerdì 22 maggio, in occasione del consiglio della Lnd. La proposta maggiormente condivisa appare sempre la promozione delle prime classificate e il blocco delle retrocessioni.