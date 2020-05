Calcio, la Veloce festeggia il traguardo dei 110 anni

Savona. Festeggia oggi un significativo compleanno uno dei club calcistici più longevi della Liguria: l’Asd Fbc Veloce 1910 di Savona. Fondata il 18 maggio di 110 anni fa, la società savonese è più che mai attiva, vantando una prima squadra che milita in Promozione e un settore giovanile molto numeroso.

Fondata col nome di Unione Sportiva Veloce, trascorse alcuni anni tra Terza e Seconda Divisione. Nel 1934, in epoca fascista, fu costretta alla cancellazione, colpevole di portare idee non in linea con quelle del regime, per fondersi con la Virtus. Ripartì nel 1947 con tre stagioni da protagonista in Prima Divisione e l’approdo in Promozione. Nel 1955 raggiunse la IV Serie, che disputò per due anni.

Dalla metà degli anni Settanta fino al 1989 la Veloce disputò campionati di Prima Categoria e Promozione. Nel 1989/90 ripartì dalla Terza Categoria, per poi salire in Seconda Categoria nel 1991 e fare ritorno in Prima Categoria nel 1994, restandovi però un solo anno. Quindi, dopo sei stagioni in Seconda, approdò nuovamente in Prima e nel 2008 raggiunse la Promozione.

Nel 2010 arrivò l’ascesa in Eccellenza, nella quale trascorse cinque annate, toccando il quarto posto nel 2013. Quindi la retrocessione nel 2015, una nuova discesa in Prima Categoria e la vittoria del campionato festeggiata un anno fa con il titolo di campione regionale.

L’attuale presidente è Bertrand Viti, in carica dal 2016. I massimi dirigenti più longevi furono Giovanni Ameglio, in carica 18 anni, Steiner Palmieri per 16, Giorgio Levo, ancora attuale dirigente, per 12, e Vittorio Martino per 10. Con il passare degli anni il sodalizio velociano è cresciuto sul piano dell’attività giovanile, diventando un punto di riferimento di notevole importanza e permettendo così di giocare a calcio a numerose generazioni di bambini e ragazzi savonesi.

Sede della società granata è il campo sportivo Don Giuan Nasi, che si trova a Savona in via Tissoni e dispone di terreno sintetico, illuminazione notturna, tre spogliatoi, segreteria settore giovanile, bar ristorante ed un ampio spazio circondante il campo. Di proprietà della squadra, è il luogo in cui si tengono anche le cene societarie, incontri e riunioni. I granata giocano le partite casalinghe al Levratto di Zinola.

L’emergenza sanitaria che da due mesi e mezzo ha fermato il mondo del pallone, ha interrotto una stagione che vedeva i velociani competere in maniera brillante nelle varie leve giovanili, oltre ad essere in lotta per la salvezza in Promozione. La società savonese ora è pronta a ripartire, per continuare a svolgere nella stagione 2020/21 il suo compito sociale e a regalare emozioni e speranze a tutti, giovani e meno giovani, innamorati del gioco del calcio.