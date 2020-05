Cairo Montenotte, è morto il noto farmacista ed ex vice sindaco Pierluigi Vieri

Cairo Montenotte. Cordoglio a Cairo per la scomparsa di Pierluigi Vieri, noto farmacista con un passato di amministratore comunale al fianco del compianto Osvaldo Chebello in quota dell’allora Margherita.

Alla morte dell’ex sindaco di Cairo, infatti, Vieri, allora suo vice, aveva traghettato il Comune alle successive elezioni del 2007. Un uomo impegnato anche nel sociale, già presidente della Fondazione Nilde Bormioli, dai toni pacati, che non amava gli scontri politici ma favoriva spesso il confronto.

Titolare, con la famiglia, della storica farmacia Rodino di via dei Portici, di lui scrivono così i figli, Alberto e Francesca, dando notizia della dolorosa perdita con la mamma Adriana: “Hai dedicato la tua vita alla famiglia, al lavoro e alla tua comunità, con amore e tenacia, senza mai risparmiarti. Il tuo esempio ci accompagna in ogni gesto, in ciò che siamo. Ora è giunto per te il momento di riposare e per noi, con il cuore spezzato, è arrivato il momento di lasciarti andare. Possano gli Angeli cantare per te, buon vento Papà”.