Cairo, il cantautore Marco Francia al lavoro per un video musicale in stile anni Settanta

Cairo Montenotte. Un ambizioso progetto artistico per il poliedrico cantautore cairese Marco Francia, intento a realizzare un video musicale di un suo brano attualmente in produzione intitolato Sylvie Vartan, dal nome della showgirl della Rai degli anni Settanta.

Noto per essere la voce dei gruppi valbormidesi “Animal House” e “Bambalaus”, e con un trascorso in altre formazioni locali come “Ephin”, “R&R Blues” e “Definitivo”, Francia sarà affiancato in questo nuovo percorso da un altro cairese, ossia Alessandro “Beta” Beltrame, famoso autore e video-maker cinematografico e televisivo.

“Ho bisogno del vostro aiuto – scrive il cantante sui social – Per realizzare il videoclip musicale sono alla ricerca di filmati in ‘super 8/8 mm’ che riguardino gli anni 60/70/80. Oltre ad accompagnare la canzone, questo video potrebbe diventare un vero e proprio omaggio al nostro paese. Ringrazio fin d’ora chi vorrà collaborare, che potrà contattarmi attraverso il mio profilo Facebook”.