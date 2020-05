Cairo Montenotte. Una nidiata di piccolissimi germani reali ha rischiato di finire nella fognatura di Cairo Montenotte. Sei piccoli erano sul tetto piano di un edificio industriale della ditta di infissi e serramenti Sial e, nel tentativo di scendere, sono finiti nel pluviale rimanendovi imprigionati, mentre altre tre sono volati a terra e si sono allontanati con la madre; la femmina aveva scelto questo luogo per covare le uova, un comportamento frequente tra le colonie di germani reali che vivono in città, perché le “partorienti” sono perseguitate dai troppi maschi e costrette a rifugiarsi in luoghi inusuali per crescere in pace la nidiata.

Accortisi del guaio, i titolari dell’impresa, Silvia e Giancarlo, animalisti e collaboratori dell’Enpa, assieme ad un’altra volontaria dell’associazione (Silvia G.), accorsa ad aiutarli, non hanno esitato a smontare il tubo del pluviale, dopo aver bloccato lo scarico alla fognatura; il recupero è stato comunque lungo e difficile ma, alla fine, i sei germanini sono stati raggiunti ed estratti; la ricerca della madre e degli altri tre fratellini è stata invece inutile.

I piccoli mangiano da soli ma hanno necessità di essere cresciuti con particolari accorgimenti, quali ad esempio la custodia in ambienti caldi con lampade termiche, che i volontari dell’Enpa conoscono bene ed applicano con successo, riuscendo ad allevare tutti i soggetti; superano ormai il centinaio all’anno (venticinque nel 2020) i germanini recuperati, allevati ed infine liberati in ambienti idonei ad autosufficienza raggiunta.