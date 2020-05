Caccia all’untore: pietrese ha il portatarga di Cuneo, gli incidono “Via” sulla macchina

Pietra Ligure. Vive a Pietra Ligure, e la sua unica “colpa” è quella di avere un portatarga che riporta la scritta “Cuneo”. Tanto è bastato ai soliti “cacciatori di untori” per decretare la giusta punizione: una incisione sull’auto con l’eloquente scritta “Via”.

La vettura era parcheggiata in largo Veterani dello Sport. Evidentemente quel portatarga, che cita le quattro città piemontesi in cui opera il concessionario presso cui all’epoca è stato effettuato l’acquisto, ha attirato l’attenzione di uno di quegli “sceriffi improvvisati” che abbiamo imparato a conoscere in questi mesi di lockdown: persone che reputano indispensabile sostituirsi alle forze dell’ordine, arrivando (come in questo caso) a compiere gesti a dir poco riprovevoli.

“Sono dispiaciuto”, si limita a scrivere la vittima di questo stupido gesto. Che anzi arriva a “chiedere scusa se questo non è il luogo giusto per la lamentela”…