Cabine condivise al mare, Caprioglio risponde: “Allo studio soluzioni per andare incontro ai giovani”

Savona. Non si è fatta attendere la replica del sindaco di Savona, Ilaria Caprioglio, alla lettera aperta con cui una mamma manifestava i propri dubbi rispetto al divieto, per i ragazzi, di condividere le cabine degli stabilimenti balneari.

La pratica fa parte da sempre della “tradizione balneare” del nostro paese, ma quest’anno non sarà permessa a causa delle ben note norme anti-coronavirus.

La replica del primo cittadino alla mamma, secondo cui è possibile “conciliare prevenzione e socialità non vietando in modo indistinto ma regolamento bene” è arrivata sempre via lettera. Di seguito il testo completo: