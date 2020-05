Buongiorno Ceramica, Albisola protagonista della speciale edizione online

Albisola Superiore. L’Associazione italiana Città della Ceramica, nonostante l’emergenza Coronavirus, ha lanciato la sfida di un’edizione di Buongiorno Ceramica che arrivasse fortemente non solo a tutti gli amanti abituali dell’arte ma anche a nuovi interessati e futuri appassionati.

Così artigiani, artisti, curatori e amministratori di tutta Italia hanno per qualche momento abbandonato i propri strumenti di lavoro per impugnare telecamere e telefonini e raccontare interessanti storie che la ceramica ha donato ed è pronta a donare.

In questo modo tutti così potranno seguire da casa, a partire da domani, sabato 16 maggio, la festa virtuale delle 46 città di tradizione ceramica del bel Paese con un appuntamento sui canali YouTube, sui social e sul sito www.buongiornoceramica.it, passeggiando per laboratori, studi, botteghe, gallerie contemporanee, palazzi storici, scuole e musei diffusi.

Albisola Superiore, tra le città fondatrici di AiCC, si è presentata con ben quattordici video.

“Sono orgogliosa di entrare nelle case dei nostri cittadini e di chi non è mai stato a visitare la nostra città grazie al forte contributo delle nostre manifatture e degli artisti che rendono ancor più viva la nostra realtà culturale. Credo che questa manifestazione ed il grande impegno profuso sia una delle migliori vetrine per presentarci ancora una volta al fuori dei nostri confini, con tradizione, innovazione, qualità e simpatia” dichiara Simona Poggi, assessore alla cultura della città di Albisola Superiore.

“Vi accompagneremo al nostro civico Museo Manlio Trucco, sulla nostra splendida passeggiata, nel borgo di Ellera con la Galleria all’aperto della ceramica d’arte – spiega – ma soprattutto in una bottega di restauro ceramico, in tante manifatture e studi d’arte grazie alla sentita partecipazione di Officina900, Scuola Comunale di Ceramica, Ceramiche Gaggero, Bottega d’Arte Salem, Danilo Trogu per La Casa dell’Arte, Ceramiche D’Arte Francesco Guarino, Studio “Ernan Design”, Barbara Checcucci Laboratorio di restauro, Atelier d’Arte Flavio Roma e Studio Tony Tedesco”.

“Attraverso la terra, che l’uomo manipola fin dalla preistoria per uso quotidiano, all’arte che lo ha spinto ai più alti livelli creativi, al web che raggiunge chiunque per viaggiare con la fantasia anche nei momenti più difficili” conclude Poggi.