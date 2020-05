Brindano al ristorante di notte con le luci accese: sanzionati

Celle Ligure. Volevano brindare alla nuova fase due lanciata con l’ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ma sono stati sorpresi dai carabinieri con i bicchieri in mano e sanzionati.

Nella nottata appena trascorsa, i carabinieri della stazione di Celle Ligure – durante un apposito servizio finalizzato al rispetto della normativa sanitaria in atto – nel transitare nel centro del paese hanno notato le luci di un ristorante accese e, accedendo all’interno, si sono ritrovati il titolare e sei clienti con in mano i bicchieri, occupati a bere tranquillamente senza alcuna protezione individuale e senza rispettare il distanziamento di sicurezza.

I militari, dopo aver sanzionato tutti i presenti per il mancato rispetto della vigente normativa anti Covid-19, non hanno potuto far altro che invitare il titolare e i clienti a fare ritorno nelle proprie dimore. Per il ristoratore, infine, verrà proposta anche la richiesta di sospensione dell’attività.