Borgio Verezzi. Un grave incidente si è verificato poco prima delle 21 nel rettilineo dell’Aurelia a Borgio Verezzi. Secondo le prime informazioni si tratta di un frontale tra due moto. Sul posto i Vigili del Fuoco, il 118 e i militi della Croce Bianca di Borgio e di Pietra Soccorso.

Sulla base di alcune testimonianze, un uomo a bordo di uno scooter Yamaha Max ha eseguito un’azzardata inversione di marcia, e la moto che procedeva sul lato opposto, una Bmw 750 con una coppia a bordo, non è riuscita ad evitare l’impatto.

Per fortuna i tre coinvolti non sono risultati in condizioni gravissime, e sono stati tutti trasportati al Santa Corona in codice giallo. L’Aurelia è rimasta bloccata per molto tempo in attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine per i rilievi del caso (effettuati dalla Polizia stradale), essendo tutte impegnate in servizi legati all’emergenza Covid.