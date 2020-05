Borghetto: valori non conformi, il sindaco vieta la balneazione

Borghetto Santo Spirito. Bagni vietati a Borghetto Santo Spirito. A pochi giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza che autorizza, oltre a transito, attività motoria e sportiva, la sosta e la “tintarella” sugli arenili e il bagno in mare, il sindaco Giancarlo Canepa ha emesso un’altra ordinanza con la quale vieta la balneazione in un tratto di litorale cittadino.

Le regolari campionature effettuate da Arpal hanno evidenziato, in due punti di prelievo su quattro, valori non conformi: “Sono in corso tutte le verifiche del caso per individuare e risolvere quanto prima la causa del problema”, rassicura il primo cittadino.

La causa più probabile è “un possibile guasto all’impianto di depurazione. Ma è anche in corso la sorbonatura del fondale del porto. Stiamo effettuando verifiche a 360 gradi”.