Borghetto, dopo il periodo di chiusura riapre lo sportello di Assoutenti

Borghetto Santo Spirito. Dopo un periodo di chiusura al pubblico riapre lo sportello di Assoutenti Savona. Dal 6 marzo il servizio è stato comunque garantito “on line” per segnalazioni, consigli, avvio pratiche.

“Le richieste, – hanno fatto sapere da Assoutenti, – sono state numerose e non si è interrotto il rapporto con i nostri associati, con le autorità competenti (Prefettura, Regione, Enti dei servizi pubblici Comuni, Camera di Commercio, Associazioni di categoria) tramite telefono e mezzi telematici”.

“Per il momento la riapertura è limitata al mercoledì mattina, su appuntamento. Le richieste sono numerose e speriamo entro breve di tornare all’orario normale. Ricordiamo che siamo interessati a conoscere opinioni dei cittadini. loro suggerimenti e segnalazioni riguardo disfunzioni riscontrate nei servizi pubblici riguardo anche ingiustificati aumenti di prezzi al dettaglio”.

“È stato istituito un particolare servizio per raccogliere segnalazioni denominato ‘Mister Prezzi’, che sta dando una ulteriore possibilità al consumatore per la tutela dei propri interessi in un momento di così grave crisi economica per le famiglie italiane. Ci proponiamo per la stagione estiva di offrire la maggiore tutela contro la spinta inflazionistica che potrebbe colpire non solo i residenti ma anche i turisti ospiti della nostra Riviera. Assoutenti è rappresentata da un suo dirigente presso la Consulta provinciale della Camera di Commercio di Savona e tiene rapporti continuativi con le altre associazioni dei consumatori. Sono aperte le iscrizioni per i soci con una tariffa immutata da circa 10 anni”, hanno concluso.