Boissano, ecco il progetto per il campo solare: attività presso il campo di atletica ma niente uscite al mare

Boissano. Il Comune di Boissano sta attualmente valutando la possibilità di organizzare, per i mesi di luglio e agosto, il campo solare “GiocaEstate 2020”.

Alla luce delle nuove disposizioni contenute nelle linee guida emanate dal dipartimento per le politiche della famiglia della presidenza del Consiglio del Ministri, per garantire il funzionamento del servizio verranno messe in atto modalità particolari.

Come lo scorso anno, le attività saranno gestite dalla cooperativa Ale.Mar, che predisporrà un progetto di attività ludiche da svolgersi presso il campo di atletica di via Marici. Nell’area sarà montata una tensotruttura di circa 200 metri quadri. Non è previsto di portare i bambini al mare (è impossibile l’uso del pulmino).

Le attività si terranno tra le 7.30 e le 13 ed è prevista una merenda a metà mattina.

Il rapporto numerico tra educatori e bambini sarà di uno a cinque per la fascia di età tra i 3 ed i 5 anni; di uno a sette per la fascia dai 6 agli 11 anni. Ogni educatore sarà sempre di riferimento ad un solo gruppo di bambini.

Il costo presunto si dovrebbe aggirare sui 350 euro mensili. E’ possibile utilizzare il bonus baby sitter per il pagamento dei centri estivi, mentre non sarà possibile richiedere il frazionamento del mese.

Si potranno iscrivere al massimo trenta bambini. Nel caso si superasse il numero di iscrizioni verrà stilata una graduatoria così come previsto dalle linee guida di cui sopra.

Le condizioni potranno variare nel caso in cui saranno stanziati fondi da parte del Governo o Regione per lo svolgimento di questo servizio.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio servizi generali ed alla persona al numero 0182/98010 (interno 5 o interno 1).

Le famiglie che desiderassero partecipare devono comunicare la propria volontà entro e non oltre mercoledì 3 giugno ai numeri indicati sopra.