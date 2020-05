Biker soccorsa con l’elicottero e trasportata al Santa Corona

Laigueglia. E’ rimasta ferita a seguito di una caduta avvenuta nel tardo pomeriggio di oggi sulle alture di Laigueglia, in località Colla Micheri. L’allarme è scattato poco dopo le 19.00.

La ragazza, che si trovava assieme ad altri amici per una escursione nei sentieri dell’entroterra laiguegliese, è stata raggiunta dai soccorritori, ma considerata la zona particolarmente impervia è stato richiesto l’intervento dell’elicottero per il trasporto in ospedale.

Dopo le prime cure da parte dei sanitari è stata trasferita al Santa Corona di Pietra Ligure.

Stando a quanto riferito la giovane biker ha riportato alcuni traumi e tagli a seguito della rovinosa caduta, tuttavia le sue condizioni non destano particolare preoccupazione.