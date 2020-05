Biker cade sulle alture di Varazze: intervento dell’elisoccorso

Varazze. Si sono conclude alle 14,25 le operazioni di soccorso ad un biker, a seguito di una caduta che lo ha visto coinvolto mentre percorreva in solitaria un sentiero in discesa che conduce alle Faie, località sulle alture di Varazze, non distante dalla frazione Pero.

L’incidente si è verificato in una zona difficile da raggiungere, pertanto, oltre ai mezzi della Croce Rossa di Stella e della Croce Rossa di Varazze, sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno poi chiesto l’intervento dell’elisoccorso in modo da poter trasportare lo sfortunato ciclista al pronto soccorso.

L’elicottero è arrivato sul luogo dell’incidente poco dopo le 14; alle 14,10 la squadra di soccorritori di Varazze ha raggiunto il ferito in modo da imbracarlo e permettere di sollevarlo col verricello.

I soccorsi, chiesti dallo stesso biker, sono scattati poco dopo le 13. L’uomo, che ha riportato alcune ferite, è stato condotto all’ospedale San Martino di Genova in codice giallo.