Autostrade, i cantieri attivi fino al 15 maggio

Autostrade. Sulla rete autostradale ligure, fino a venerdì 15 maggio, sono previste alcune attività di controllo e manutenzione, che potrebbero causare disagi del traffico.

Di seguito tutti i cantieri attivi.

Martedì 12 maggio,

sull’A7 Milano-Genova e D26 Diramazione Predosa-Bettole

– chiusura del tratto Serravalle-Tortona, in direzione di Milano, per lavori di competenza della Società Milano Serravalle-Milano Tangenziali. Per lo stesso motivo sulla Diramazione Predosa-Bettole sarà necessario disporre la chiusura dell’allacciamento con la A7 Milano-Genova, verso Milano.

Chi da Genova è diretto verso Milano, dovrà uscire alla stazione di Serravalle Scrivia, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare alla stazione autostradale di Tortona;

chi è in transito sulla A26 e provenendo da Genova è diretto verso Milano, potrà proseguire sulla stessa A26 e utilizzare la A21 Torino-Piacenza-Brescia, fino a raggiungere la A7;

chi è in transito sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole e intende procedere verso Milano, potrà uscire alla stazione di Novi Ligure, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare sulla A7 alla stazione di Tortona;

sull’A7 Serravalle-Genova

– chiusura del tratto compreso tra l’allacciamento con la A12 Genova-Sestri Levante e Genova ovest, verso Genova. In alternativa, si potrà uscire alla stazione di Genova Bolzaneto; chi, invece, proseguirà il percorso lungo la A7, verrà obbligatoriamente deviato sulla A12 Genova-Sestri Levante, dove potrà uscire alla stazione di Genova est.

Chi proviene dalla A12 Genova-Sestri Levante ed è diretto a Genova, potrà uscire alla stazione di Genova est; chi, invece, proseguirà il percorso lungo la A12, verrà obbligatoriamente deviato sulla A7 Serravalle-Genova, in direzione di Serravalle/Milano, dove potrà uscire alla stazione di Genova Bolzaneto;

sull’A10 Genova-Savona

– chiusura della stazione di Celle Ligure, in entrata verso Savona e in uscita per chi proviene da Genova.

Sono previste attività di ispezione all’interno della galleria “Natta”. Data la particolare conformazione del tratto in cui è presente la suddetta galleria, non sarà possibile disporre uno scambio di carreggiata nel caso in cui, a seguito del monitoraggio notturno, si valutasse di proseguire oltre l’orario previsto le attività in galleria con ulteriori approfondimenti e/o interventi necessari. Per limitare al mimino i disagi, e in accordo con gli enti locali e gli organi di polizia, la Direzione di Tronco ha individuato alternative valide durante la chiusura notturna che resteranno attivi nel caso di proroga diurna delle attività. In particolare, si potrà utilizzare a stazione di Varazze;

sull’A12 Genova-Sestri Levante

-chiusura del tratto compreso tra Genova Nervi e Recco, verso Sestri Levante. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Genova Nervi, si potrà percorrere la SS1 Aurelia, con rientro sulla A12, alla stazione autostradale di Recco. Si ricorda che sulla SS1 Aurelia è presente un senso unico alternato.

Mercoledì 13 maggio,

sull’A7 Milano-Genova e D26 Diramazione Predosa-Bettole

– chiusura del tratto Serravalle-Tortona, in direzione di Milano, per lavori di competenza della Società Milano Serravalle-Milano Tangenziali. Per lo stesso motivo, sulla Diramazione Predosa-Bettole sarà necessario disporre la chiusura dell’allacciamento con la A7 Milano-Genova verso Milano.

Chi da Genova è diretto verso Milano, dovrà uscire alla stazione di Serravalle Scrivia, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare alla stazione autostradale di Tortona; chi è in transito sulla A26 e provenendo da Genova è diretto verso Milano, potrà proseguire sulla stessa A26 e utilizzare la A21 Torino-Piacenza-Brescia, fino a raggiungere la A7;

chi è in transito sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole e intende procedere verso Milano, potrà uscire alla stazione di Novi Ligure, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare sulla A7 alla stazione di Tortona;

sull’A7 Serravalle-Genova

– chiusura, per chi proviene da Milano/Serravalle, dell’allacciamento con la A12 Genova Sestri Levante, verso Sestri Levante/Livorno. In alternativa, chi proviene da Milano/Serravalle, dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A7, uscire alla barriera di Genova ovest e rientrare dalla stessa in direzione di Serravalle/Milano, fino all’allacciamento con la A12 Genova-Sestri Levante, per poi procedere verso Sestri Levante/Livorno;

sull’A10 Genova-Savona

– chiusura del tratto compreso tra Varazze e Celle Ligure, verso Savona. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Varazze, si potrà percorrere la SS1 Aurelia, con rientro sulla A10, alla stazione autostradale di Celle Ligure;

sull’A12 Genova-Sestri Levante

– chiusura della stazione di Chiavari, in uscita e in entrata, da e verso Genova e Sestri Levante. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione autostradale di Lavagna.

– chiusura del tratto compreso tra Recco e Genova Nervi, verso Genova. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Recco, si potrà percorrere la SS1 Aurelia, con eventuale rientro sulla A12, alla stazione autostradale di Genova Nervi. Si ricorda che sulla SS1 Aurelia è in atto un senso unico alternato;

-chiusura del tratto compreso tra l’allacciamento con la A7 Serravalle-Genova e Genova est, verso Sestri Levante. Chi proviene da Milano ed è diretto verso Sestri Levante, dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A7 e uscire a Genova ovest, con rientro sulla A12, alla stazione di Genova est o di Genova Nervi, dopo aver percorso la viabilità ordinaria.

sull’A26 Genova Voltri-Gravellona Toce

– dalle 00:00 alle 4:00, chiusura del tratto tra l’allacciamento con la A10 Genova-Savona e Masone, verso Gravellona Toce, per consentire il transito di trasporti eccezionali. In alternativa, i veicoli leggeri potranno uscire alla stazione di Genova Pra’, sulla A10 Genova-Savona, percorrere la SP456 del Turchino con ingresso sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, alla stazione autostradale di Masone, mentre, i mezzi pesanti che dalla A10 sono diretti sulla A26, potranno percorrere la A7 Serravalle-Genova, immettersi sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole e quindi sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce. Si ricorda che sulla SS456 del Turchino vige una limitazione alla circolazione per i mezzi con massa superiore alle 7,5 tonnellate, dal km 78+765 al km 104+302.

Giovedì 14 maggio,

sull’A26 Genova Voltri-Gravellona Toce

– dalle 00:00 alle 4:00, chiusura del tratto tra Masone e l’allacciamento con la A10 Genova-Savona, verso Genova, per consentire il transito di trasporti eccezionali. In alternativa, i veicoli leggeri, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Masone, potranno percorrere la SP456 del Turchino, con ingresso sulla A10 Genova-Savona, alla stazione autostradale di Genova Pra’, mentre, i mezzi pesanti in transito sulla A26, da Gravellona Toce/Alessandria e diretti verso Genova, verranno deviati sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole e potranno proseguire sulla A7 Serravalle-Genova, verso Genova. Si segnala che nella stessa notte sarà chiuso anche il tratto della A7 Serravalle-Genova, compreso tra l’allacciamento con la A12 Genova-Sestri Levante e Genova ovest; pertanto, i mezzi pesanti che sono diretti verso il capoluogo ligure, o verso il ponente ligure, dovranno uscire alla stazione di Genova Bolzaneto sulla A7.

Si ricorda, inoltre, che sulla SS456 del Turchino vige una limitazione alla circolazione per i mezzi con massa superiore alle 7,5 tonnellate, dal km 78+765 al km 104+302;

– dalle 22:00 chiusura della stazione di Masone, in uscita e in entrata, da e verso Alessandria/Gravellona Toce. In alternativa si potrà utilizzare la stazione di Ovada, sulla stessa A26, o di Genova Pra’, sulla A10 Genova-Savona. In ulteriore alternativa alla chiusura dell’entrata di Masone verso Gravellona Toce, si potrà entrare alla stessa stazione verso Genova, raggiungere la stazione di Genova Pra, sulla A10 Genova-Savona, uscire e rientrare dalla stessa per riprendere l’itinerario verso la A26. Si segnala che sulla SS456 del Turchino, vige una limitazione alla circolazione per i mezzi con massa superiore alle 7,5 tonnellate, dal km 78+765 al km 104+302;

sull’A7 Milano-Genova e D26 Diramazione Predosa-Bettole

– chiusura del tratto Serravalle-Tortona, in direzione di Milano, per lavori di competenza della Società Milano Serravalle-Milano Tangenziali. Per lo stesso motivo sulla Diramazione Predosa-Bettole sarà necessario disporre la chiusura dell’allacciamento con la A7 Milano-Genova verso Milano.

Chi da Genova è diretto verso Milano, dovrà uscire alla stazione di Serravalle Scrivia, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare alla stazione autostradale di Tortona;

chi è in transito sulla A26 e provenendo da Genova è diretto verso Milano, potrà proseguire sulla stessa A26 e utilizzare la A21 Torino-Piacenza-Brescia, fino a raggiungere la A7;

chi è in transito sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole e intende procedere verso Milano, potrà uscire alla stazione di Novi Ligure, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare sulla A7 alla stazione di Tortona;

sull’A7 Serravalle-Genova

-chiusura del tratto compreso tra l’allacciamento con la A12 Genova-Sestri Levante e Genova ovest, verso Genova. In alternativa, si potrà uscire alla stazione di Genova Bolzaneto; chi, invece, proseguirà il percorso lungo la A7, verrà obbligatoriamente deviato sulla A12 Genova-Sestri Levante, dove po; chi, invece, proseguirà il percorso lungo la A12, verrà obbligatoriamente deviato sulla A7 Serravalle-Genova in direzione di Serravalle/Milano, dove potrà uscire alla stazione di Genova Bolzaneto.

sull’A10 Genova-Savona e A26 Genova Voltri-Gravellona Toce

-sulla A10 Genova-Savona, chiusura del tratto compreso tra l’allacciamento con la A26 Genova Voltri-Gravellona-Toce e Arenzano, verso Savona. In alternativa, chi proviene da Genova, potrà uscire alla stazione di Genova Pra’ e percorrere la viabilità ordinaria con rientro, sulla A10, alla stazione autostradale di Arenzano, per proseguire verso Savona. Si precisa che, chi è in viaggio sulla A10 e proviene da Genova, potrà regolarmente accedere alla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, verso Alessandria/Gravellona Toce;

– sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, chi proviene da Gravellona Toce/Alessandria ed è diretto verso Savona, sarà obbligatoriamente deviato sulla A10 Genova-Savona, verso Genova e potrà uscire alla stazione di Genova Pra’, pe correre la viabilità ordinaria ed entrare sulla A10, alla stazione di Arenzano, per proseguire verso Savona. Si ricorda che sulla SS1 Aurelia è attivo un senso unico alternato tra Genova ed Arenzano.

Infine, venerdì 15 maggio,

sull’A7 Milano-Genova e D26 Diramazione Predosa-Bettole

– chiusura del tratto Serravalle-Tortona, in direzione di Milano, per lavori di competenza della Società Milano Serravalle-Milano Tangenziali. Per lo stesso motivo sulla Diramazione Predosa-Bettole sarà necessario disporre la chiusura dell’allacciamento con la A7 Milano-Genova verso Milano.

Chi da Genova è diretto verso Milano, dovrà uscire alla stazione di Serravalle Scrivia, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare alla stazione autostradale di Tortona; chi è in transito sulla A26 e provenendo da Genova è diretto verso Milano, potrà proseguire sulla stessa A26 e utilizzare la A21 Torino-Piacenza-Brescia, fino a raggiungere la A7;

chi è in transito sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole e intende procedere verso Milano, potrà uscire alla stazione di Novi Ligure, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare sulla A7 alla stazione di Tortona;

sull’A7 Serravalle-Genova

– chiusura del tratto compreso tra l’allacciamento con la A12 Genova-Sestri Levante e Genova Bolzaneto, verso Serravalle/Milano. Chi proviene da Livorno/Sestri Levante ed è diretto verso Serravalle/Milano, verrà obbligatoriamente deviato verso la barriera di Genova ovest dove uscire, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare sulla A7 alla stazione di Genova Bolzaneto. Chi proviene dalla città ed è diretto verso Milano, dovrà entrare alla stazione autostradale di Genova Bolzaneto in quanto il traffico in entrata alla barriera di Genova ovest, verrà obbligatoriamente deviato sulla A12, verso Sestri Levante/Livorno e potrà uscire alla stazione autostradale di Genova est.