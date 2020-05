Autorità Portuale, ok al sostegno delle compagnie portuali di Genova e Savona: in arrivo un milione e 570 mila euro

Savona. In occasione della sua riunione odierna, il comitato di gestione dell’Autorità di Sistema Portuale ha dato parere favorevole all’erogazione, da parte dell’Adsp, di un contributo finanziario per le compagnie dei lavoratori portuali Culmv e Culp, rispettivamente di Genova e Savona.

Sulla scorta di quanto indicato dall’articolo 17 comma 15 bis della legge 84 del 1994, a valere sulla formazione dei lavoratori e sul ricollocamento dei soci inabili, dopo le verifiche e le valutazione da parte degli uffici competenti della Adsp acquisito il parere favorevole della commissione consultiva, il board ha dato il via libera al conferimento nelle casse delle due compagnie di una somma complessiva pari a un milione e 570mila euro.

Il nulla osta, visto l’attuale momento di grave emergenza conseguente alla pandemia di tutto il settore portuale (settore che negli ultimi due anni ha dovuto affrontare anche il crollo del Ponte Morandi e il collasso di alcune infrastrutture viarie) consentirà alle compagnie di compensare in parte la diminuzione della richiesta di lavoro sulle banchine.

Nella seduta di oggi del comitato di gestione è stato fatto un altro passo avanti della procedura di assegnazione del compendio demaniale Hennebique. In particolare, a valle delle procedure pubbliche di acquisizione delle offerte, il board si è espresso a favore della stipula dell’atto di anticipata occupazione dell’ex silos granario in modo tale da consentire alle società Vitali Spa e Roncello Capital Srl di effettuare tutti i sopralluoghi e i rilievi tecnici necessario a redigere il progetto definitivo per il recupero dell’immobile del porto storico di Genova.