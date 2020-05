Auto fuori strada a Stella San Giovanni, intervengono i vigili del fuoco

Stella. Intorno alle 9.30 di oggi i vigili del fuoco sono intervenuti a Stella San Giovanni per un’auto uscita di strada in località Mulini.

Secondo quanto accertato, per ragioni non meglio chiarite la macchina è precipitata in un fosso.

Ciò ha costretto i vigili del fuoco a chiedere l’intervento di una gru, che ha sollevato il mezzo riportandolo poi sulla strada.

Non si segnalano feriti.