Atletica Run Finale, un quintetto di atleti ha portato a termine la 100 Km del Passatore in versione virtuale

Finale Ligure. La 100 Km del Passatore è una gara di grande importanza nel panorama podistico, non solo nazionale. La 48ª edizione si sarebbe dovuta svolgere, tra sabato 23 e domenica 24 maggio, sul tradizionale percorso che va da Firenze a Faenza. L’emergenza sanitaria in corso, però, ha causato la cancellazione anche di questo evento, con il rinvio al 2021.

Gli organizzatori l’hanno comunque proposta, ma in versione virtuale. Tanti coloro che vi hanno aderito, in forma individuale o in staffetta. Tra di essi, cinque portacolori dell’Atletica Run Finale.

Patrizia Scimia è una grande appassionata della competizione, al punto da averla già disputata e conclusa per ben sette volte. Anche quest’anno Patrizia ha voluto far parte della manifestazione, seppure a distanza, e ha corso i 100 chilometri, affrontandoli tra Finale e Savona, avanti e indietro per due volte. Li ha completati con l’ottimo tempo di 14 ore e 50 minuti.

La gara è stata proposta anche in versione staffetta, i cui quattro componenti dovevano percorrere 25 chilometri a testa. Il Run Finale ha risposto presente. Laura Vico, Alessia Proserpio, Cristina Caimi e Claudio Siccardi, seppur a distanza, si sono passati virtualmente il testimone, completando la lunga distanza.

Ben milleottocento gli atleti che, ognuno nella propria zona di residenza, hanno preso parte alla sfida. L’appuntamento, per tutti, è per il 2021, per correrla non più in solitaria confrontandosi solamente con il cronometro, ma in compagnia di tutti gli avversari e compagni di viaggio, e soprattutto sull’affascinante tragitto che rende unica questa gara.