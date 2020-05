Atletica leggera verso la ripartenza, un confronto tra Italia e Argentina

Finale Ligure. Oggi, venerdì 29 maggio alle ore 18, è in programma una videoconferenza su GoToMeeting dal titolo “Restart of athletics activities“. Si parlerà di linee guida per la gestione degli impianti sportivi e attività su pista.

Saranno presenti, tra gli altri, il presidente nazionale Fidal Alfio Giomi, il presidente della Cada Argentina Daniel Marcelino Sotto, il sottosegretario allo sport argentino Daniel Diaz, il responsabile impianti Fidal Gianfranco Renzulli che ha redatto le linee guida Fidal, Roberta Russo responsabile dell’area internazionale Fidal, Maria Rosa Squeo dell’area tecnica settore sanitario Fidal, Juan Scarpin segretario delle attività sportive Cada, Manuele Narciso Mendez segretario della Federazione di atletica della Provincia di Buenos Aires, Riccardo Artesi presidente Fidal Liguria, Pablo Barnes (nella foto) nazionale argentino di trail running e 24 ore e Luciano Costa presidente dell’Asd RunRivieraRun che modererà l’incontro.

Un appuntamento importante per due Paesi così lontani geograficamente quali Italia e Argentina ma così vicini per storia e tradizione con l’obiettivo di confrontarsi e collaborare in momento difficile come quello del Covid-19.

Il logo utilizzato è stato realizzato dall’artista, vignettista, illustratore genovese-londinese Massimo Fenati, che ha sconfitto nella sua casa di Londra il Covid-19.