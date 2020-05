Asilo Guastavino di Varazze, il M5S: “Servizio non erogato, inopportuno far pagare la retta”

Varazze. Il Movimento Cinque Stelle di Varazze ritiene che in questo momento “sia del tutto inopportuno chiedere il pagamento della retta a fronte di un servizio non erogato”.

“L’Asilo Guastavino – spiegano i pentastellati varazzini – ha inaspettate difficoltà ma richiedere questo sacrificio a famiglie in questo momento non è assolutamente la scelta giusta”.

“Ci rivolgiamo al sindaco affinchè provveda a prendere in mano la situazione al più presto evitando una spesa importante per le famiglie varazzine e contribuisca ad arrestare una inutile polemica (tanto più in questo momento)” concludono.