Approfondimenti e visite virtuali: nuova pagina sul sito del Museo Archeologico di Savona

Savona. Buone nuove per tutti gli appassionati di storia, archeologia e ricerca. Sul sito del Civico Museo Archeologico e della Città di Savona, infatti, è nata una nuova sezione virtuale.

“Si tratta di un’iniziativa, – hanno spiegato dal Civico Museo – che abbiamo inteso intraprendere in questo periodo di chiusura forzata, a causa del Covid 19, ma che intende proseguire anche dopo la riapertura del Museo, in modo da attualizzare e offrire un ulteriore supporto a quanti vogliano approfondire sia tematiche savonesi sia tematiche legate al territorio ligure o all’archeologia in generale”.

“Particolari approfondimenti riguarderanno il complesso monumentale del Priamàr sia per aggiornare sullo stato della ricerca sia per introdurre il visitatore alla visita al Muso stesso e all’intera fortezza. Per predisporre questi elaborati ci si avvale del supporto di docenti dell’Università degli Studi di Genova e di ricercatori dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri e di altri enti di ricerca”, hanno concluso.

È possibile accedere alla pagina occorre entrare nel sito del Museo (www.museoarcheosavona.it) e cliccare su “video e novità”.