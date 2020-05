Apertura degli studi medici sabato e festivi, Viale: “Garantire l’assistenza sanitaria”

Liguria. Il consigliere regionale Gianni Pastorino (Linea Condivisa) ha presentato un’interrogazione, sottoscritta dal collega del gruppo Francesco Battistini, sull’accordo integrativo della giunta regionale che prevede l’adesione all’apertura degli studi nel fine settimana purché il medico abbia l’attestato del Corso di Formazione Triennale e utilizzi il proprio ricettario per tutti i pazienti che si presentano e che il servizio è totalmente gratuito per i pazienti residenti Liguria.

Pastorino ha chiesto quale metodo è stato adottato per realizzare il monitoraggio sul numero di medici che hanno aderito alla progettualità, in quali giorni e orari, la conseguente spesa pubblica, se è ritenuta congrua la spesa giornaliera sostenuta, in relazione al numero di pazienti assistiti.

L’assessore alla sanità Sonia Viale ha convenuto sulla necessità di garantire l’assistenza anche nelle giornate festive: “Occorre fare una riflessione anche per il futuro sulla portata di questa misura”.

Viale ha ricordato l’accordo integrativo già attuato con i medici di medicina generale per garantire il servizio il sabato e nei giorni festivi durante le vacanze natalizie e ne ha illustrato i risultati raggiunti: hanno usufruito del servizio 354 cittadini per un importo complessivo di 31 mila 600 euro pari a 89 euro a paziente.