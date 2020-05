Andora. Nuovi interventi nell’ambito del piano asfalti 2020 del Comune di Andora. Con un lotto di lavori da ottantamila euro si interverrà su tutto il territorio, sia in centro che nelle frazioni per risolvere alcune criticità come la riqualificazione dello spazio antistante il Ponte Romano o lungo via argine Sinistro su cui ha iniziato a lavorare la ditta incaricata.

Si andrà a operare anche in alcune porzioni di strade il cui manto stradale è stato in parte sollevato dalle radici degli alberi. Il tutto va ad aggiungersi all’intervento realizzato in questi giorni ad Andora dall’Anas sulla via Aurelia e all’installazione da parte del comune dei passaggi pedonali rialzati in strada Pian Grande e fra via San Damiano e via Clavesana.

Il Comune di Andora ha inoltre indetto un bando di gara per l’assegnazione in concessione di sette posti riservati al parcheggio di autovetture sul lastrico solare del parcheggio pluripiano di via XXV Aprile numero 8/B. I posti sono contrassegnati con i numeri 1, 4, 5, 6, 8, 9 e 10 e saranno disponibili a far data dall’1 giugno.

La concessione di posto auto avviene ai sensi del vigente regolamento per la applicazione del canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, ad un corrispettivo mensile di 39,05 euro a posto auto. La assegnazione del posto auto avverrà sulla base di una graduatoria. Chiunque sia interessato all’assegnazione di un posto auto deve presentare istanza entro il 27 maggio 2020 nei termini previsti dal bando pubblicato sul sito istituzionale del Comune.