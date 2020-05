Andora, dal Comune un bando straordinario per aiutare le famiglie a pagare l’affitto di casa

Andora. Un bando straordinario per aiutare le famiglie a pagare l’affitto di casa. Lo ha annunciato l’assessore alle politiche sociali del comune di Andora, Patrizia Lanfredi. Sarà pubblicato il 20 maggio e fin da subito sarà possibile presentare la domanda per partecipare.

“Siamo entrati in una fase di riapertura, di auspicato rilancio, in cui la maggior parte delle attività commerciali sono tornate in attività: molti potranno riprendere a lavorare, ma certamente non sarà semplice rialzarsi dopo una crisi così acuta causata da uno stop durato oltre due mesi – ha dichiarato l’assessore Lanfredi – Proprio per questo, per non lasciare sole le famiglie e per continuare a sostenerle, come abbiamo fatto dal primo giorno della pandemia, da mercoledì 20 maggio sarà aperto un bando straordinario a sostegno delle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione degli alloggi. Sarà possibile presentare la domanda fino al 19 giugno. Il modulo da compilare per partecipare è già scaricabile dal sito del Comune”.

Le istanze dovranno essere presentate prioritariamente via e-mail all’indirizzo protocollo@comunediandora.it. Solo chi è nell’assoluta impossibilità di inviare il modulo via e-mail, potrà consegnarlo alla portineria del Comune, rispettando le regole imposte dall’emergenza sanitaria e presentandosi indossando la mascherina, guanti, accedendo una alla volta, mantenendo sempre e comunque la distanza di almeno un metro dagli altri. Gli orari di apertura al pubblico sono dal lunedì al venerdì, dalle 10,00 alle 12,00. Per qualunque chiarimento è possibile contattare l’ufficio delle assistenti sociali al numero 327/3265980.