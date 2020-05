Andora, avviata la conferenza permanente capigruppo per parlare dell’emergenza Covid-19

Andora. Dialogo sul tema Covid-19 fra la maggioranza di “Andora Più” e la minoranza di “Insieme per Andora” che hanno attivato una conferenza permanente capigruppo che si riunisce una volta alla settimana in videoconferenza. Il sindaco Mauro Demichelis ha accolto la richiesta di collaborazione attiva fatta dalla minoranza nel corso dell’ultimo consiglio comunale.

“Ringrazio il capogruppo Marchiano per avere proposto questa iniziativa e il sindaco Demichelis per averla attuata – spiega il presidente del consiglio comunale, Daniele Martino – Il momento è difficile per cui solo mettendo insieme le idee e le forze possiamo farcela. La situazione, infatti, è tale che abbiamo bisogno di una unità comunale di tutti quelli che vogliono lavorare per Andora”.

“Creare una cabina di regia comune per discutere sul futuro economico di Andora è possibile – aggiunge il capogruppo di Andora Più, Ilario Simonetta – Anche partendo da visioni distanti quando l’obiettivo è fare la scelta migliore per i cittadini”.

La riunioni di conferenza capigruppo e commissione bilancio unificate sono convocate dal presidente del consiglio comunale Daniele Martino e vi partecipano il sindaco Mauro Demichelis, il capogruppo di Andora Più Ilario Simonetta, il capogruppo di Insieme per Andora Flavio Marchiano e la presidente della commissione bilancio, Rosella Porcella. Inoltre, vi partecipano altri amministratori o altre figure tecniche in caso di argomenti di competenza.

“Il comune senso di responsabilità e la volontà di tutelare la salute pubblica e il futuro delle attività economiche andoresi prevalgono su ogni divisione politica – ha dichiarato il sindaco Mauro Demichelis – Abbiamo accolto la richiesta di Flavio Marchiano e di una minoranza che si è dimostrata matura e propositiva. È apprezzabile che vogliano conoscere le motivazioni che stanno alla base delle decisioni già prese, proporre spunti e idee di gestione, sgomberare il campo da informazioni false e siano disponibili a fare cose concrete insieme”.

“L’amministrazione in queste settimane ha messo in campo vari strumenti per far fronte all’emergenza e per favorire le attività economiche che stanno patendo la mancanza di liquidità e per cui si profilano mesi di grande incertezza. L’emergenza non finirà con un’ordinanza. Sarà necessario accompagnare il nostro tessuto sociale per molti mesi se non anni. Ben venga una intelligente collaborazione, scevra da preconcetti” aggiunge il primo cittadino andorese.

In occasione, Flavio Marchiano afferma: “Il lavoro di gruppo tra maggioranza e opposizione unite per far fronte a un problema che le accomuna, ritengo che possa e debba essere riconosciuto come il risultato di una ‘grande maturità’ che mette da parte le fazioni di bandiera e da cui ci auguriamo possano scaturire molteplici azioni per il bene della nostra città. Il nostro aiuto ci sarà, con la massima collaborazione”.

“Sono grato a tutti per la disponibilità. Il sindaco Demichelis ci ha esposto in maniera dettagliata quanto già fatto. Sono già state effettuate conferenze dove si è intavolata una discussione molto aperta e franca sui prossimi passi da fare ed azioni da intraprendere per far fronte all’emergenza in corso, per far riprendere le attività economico-produttive non appena il decorso di questa pandemia lo permetterà” conclude Marchiano.

“C’è un clima costruttivo che è importante per condividere decisioni con lucidità e per il bene della collettività” ha confermato la presidente della commissione bilancio Rosella Porcella.