Andora. Il sindaco di Andora Mauro Demichelis ha firmato questa mattina un’ordinanza con cui dispone che è consentito l’accesso ai parchi, ai giardini, alle passeggiate di ponente e levante e alle spiagge per l’accesso al mare e per praticare gli sport marini permessi dall’ordinanza regionale.

Aperto il Molo Thor Heyerdahl e la piazza centrale di località Molino Nuovo. Viene ribadito il divieto di assembramento e l’obbligo di mantenere la distanza di almeno due metri fra le persone e di indossare le mascherine.

Il provvedimento dispone, inoltre, che all’interno dei parchi e sulla passeggiata sia consentito l’utilizzo delle panchine per una sola persona per panchina, ovvero per più persone unicamente se appartenenti al medesimo nucleo famigliare e coabitanti nella medesima abitazione. Sulle spiagge è consentito il transito per l’accesso al mare ed agli sport marini indicati nella ordinanza regionale ovvero per l’attività motoria. E’ in ogni caso consentito il transito e lo stazionamento delle persone autorizzate. In ottemperanza all’ articolo 1 del Dpcm del 26 marzo scorso, le aree attrezzate per il gioco dei bambini rimangono chiuse.

“Allentiamo alcuni divieti, in adesione alla Fase 2 prevista dal Governo, ma ci appelliamo anche senso di responsabilità dei cittadini che invitiamo a limitare gli spostamenti e a rimanere a casa – ha detto il sindaco Mauro Ddemichelis in un video postato su Facebook – Anche se i dati forniti dall’Asl in merito ai contagi parlano di soli 16 positivi, non è il momento di abbassare la guardia. Continueranno i controlli sul territorio”.

Confermata l’apertura a rotazione dei cimiteri, dalle ore 9.30 alle 12.30, con accesso presidiato e consentito a massimo 5 persone contemporaneamente. Il lunedì sarà aperto il cimitero di San Pietro-Molino, il martedì il cimitero di San Giovanni, il mercoledì quello di Rollo, il giovedì cimitero di San Bartolomeo e il venerdì quello di Conna.