Anche la Piazza dei Leoni di Albenga tra i Luoghi del Cuore FAI

Albenga. Ora che il decimo censimento dei Luoghi del Cuore organizzato dal FAI – Fondo Ambiente Italiano, in collaborazione con Intesa Sanpaolo, è avviato, anche la delegazione e il gruppo FAI Giovani Albenga-Alassio hanno il piacere di promuovere insieme al territorio un Luogo del Cuore: “Piazza dei Leoni”.

“Chiunque abbia visitato, o abiti ad Albenga, si sarà reso conto che uno dei luoghi più belli e ricchi di ricordi della città non sia in buone condizioni. Lo scopo della campagna è tutelare e valorizzare i luoghi che ci emozionano di più e che vogliamo rimangano anche per le generazioni future” fanno sapere il capo delegazione Germana Gallo e il responsabile del gruppo Fai Giovani Matteo Scavetta.

“All’interno del centro storico di Albenga, vi è la Piazzetta dei Leoni, uno degli angoli più celebrati della Liguria antica. Punto centrale della città, è circondata dall’abside della cattedrale di San Michele Arcangelo, la casa medievale dei Costa e il Palazzo Balestrino, sede Vescovile – spiegano Scavetta e Gallo – Su tutto domina la Torre dei Costa-Balestrino in laterizio”.

“La piazza deve il nome ai tre leoni in pietra, che i conti Costa collocarono a ornamento della stessa attorno al XVII secolo. In precedenza, le sculture erano posizionate in modo simmetrico, formando un triangolo sullo sfondo della piazza e collegandosi in modo armonico con il disegno del ciottolato antico, recante lo stemma dei Marchesi Del Carretto e le lettere FOCDCMDB, che probabilmente rimandano alla frase latina Fecit Octavianus Costa De Carreto Marchio de Balestrino, collocabile verso la metà del XIX secolo – aggiungono – L’equilibrio prima descritto è stato in seguito alterato, non compromettendo però il fascino che la piazza ancora oggi possiede, dovuto anche alla presenza di palazzi che ne chiudono la visuale”.

Piazza dei Leoni si può così votare online andando sul sito www.iluoghidelcuore.it, e cliccano su “Vota” nella sezione dedicata alla Piazza dei Leoni. Per garantire la validità del voto è necessario fare l’accesso tramite Facebook o registrarsi a myFAI, il portale online del FAI – Fondo Ambiente Italiano in modo semplice e veloce.

I “Luoghi del Cuore” è una campagna per e dal territorio, la delegazione come il gruppo FAI Giovani daranno il loro pieno supporto a tutti quei comitati che si formeranno spontaneamente per sostenere le bellezze della nostra zona.