Alloggi per emergenza abitativa ad Albenga, il Comune: “Non lavoriamo con sistemi clientelari”

Albenga. Alloggi per emergenza abitativa ad Albenga, dopo l’affondo del consigliere di minoranza di Forza Italia Eraldo Ciangherotti, non si è fatta attendere la replica del Comune.

“Come delegato al patrimonio, – ha dichiarato il presidente del consiglio comunale Diego Distilo, – sto lavorando su alcuni beni per rivalutarli, sistemarli e per metterli a disposizione dei servizi sociali. Credo che in una situazione emergenziale come quella che stiamo vivendo questo aspetto è particolarmente importante”.

“Attualmente alcuni appartamenti e beni devono essere sistemati. Appena saranno nella nostra disponibilità li daremo assegneremo attraverso valutazioni precise operate dai servizi sociali. Nella nostra Amministrazione non c’ è gelosia tra le deleghe e collaboriamo sempre al fine di raggiungere i nostri obiettivi comuni”.

Tesi sposata anche dall’assessore ai servizi sociali Simona Vespo, che ha aggiunto: “Creeremo un circolo virtuoso utilizzando gli immobili ristrutturati per intervenire su sensibili situazioni sociali, che molto spesso sono rimaste e rimangono nell’immobilismo perché senza unità immobiliari disponibili”.

“Portare avanti progetti che possano essere di grande respiro alle famiglie in collaborazione con il collega delegato al patrimonio è una collaborazione attiva e costruttiva, siamo una grande amministrazione e come tale lavoriamo tutti insieme. I nostri servizi sociali non lavorano con sistemi clientelari o non trasparenti a differenza di quanto fanno o affermano gli altri”, ha concluso.