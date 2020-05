All’istituto comprensivo Savona 2 l’intervista con lo scrittore per l’infanzia Alessandro Q. Ferrari

Savona. “Finalmente, dopo tanta attesa, è il turno dei più piccoli lettori del Comprensivo, i bambini della scuola dell’infanzia. Saranno alle prese con la lettura, ad alta voce, del libro Stregacoccosaltamannara, e con la creazione di un amico immaginario, a forma di mostro”. A comunicarlo, in una nota, è l’istituto comprensivo Savona 2.

“Alessandro Ferrari – spiegano – ha raccontato la storia in un video ed ha lanciato una sfida ai bambini: costruire, con 5 oggetti trovati in casa, il loro Stregacoccosaltamannara”.

“Hanno partecipato i giovani e giovanissimi lettori delle classi prime dei plessi Carando e Mameli e tutte le 8 sezioni delle Scuole dell’infanzia Carando, Munari e Piramidi, che con la loro creatività sono riusciti a riempire le case di Savona con simpatici mostri che li accompagneranno verso nuove avventure. Le creazioni dei bambini saranno il punto di partenza per l’intervista allo scrittore e saranno lo spunto per attività future, da condividere, speriamo, in una ‘didattica di vicinanza’ con Alessandro!” concludono.