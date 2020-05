Alice Salvatore (Buonsenso): “Pd, Italia Viva e 5Stelle riuniti in un errore grossolano e banale”

Genova. “È proprio vero che in politica c’è bisogno di Buonsenso. I vari partiti riuniti solo per motivi elettorali non sanno neanche fare il loro lavoro. Non solo hanno perso la loro coerenza unendosi senza alcuna linea comune ma danneggiano i cittadini con l’incapacità”. Lo dichiara Alice Salvatore (nella foto), presidente del movimento ilBuonsenso.

“Si lamentano che l’Enel ha presentato la Via Ordinaria il 19 marzo senza dirlo a nessuno, senza farne comunicazione – prosegue -. E sono disperati perché pensano di avere solo quattro giorni per presentare le osservazioni. Devono sapere che in realtà la data che fa fede è quella della pubblicazione nella apposita sezione del sito del ministero dell’Ambiente dell’avviso dell’avvenuto deposito della domanda di avvio della procedura di VIA. Questa è avvenuta il 13 maggio. Perciò da mercoledì hanno sessanta giorni per presentare le dovute osservazioni e non quattro come affermano”.

“Comunicare al mondo la propria incapacità è stato fatto. Ora però dovrebbero anche fare qualcosa di concreto per la città, se questi sono i presupposti mi chiedo a che livello siano le osservazioni e le conclusioni che faranno. Anche per questo ilBuonsenso servirà alla Liguria e al Paese, per salvare i cittadini dall’incompetenza dei politici approssimativi” conclude Alice Salvatore.