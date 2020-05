Albissola, Casa Museo Jorn festeggia i suoi primi sei anni

Albissola Marina. Il 3 maggio Casa Museo Jorn ha festeggiato, seppur a porte chiuse, il suo sesto compleanno.

Nel corso degli anni il Comune di Albissola Marina, in stretta collaborazione con l’Associazione Amici di Casa Jorn che ne gestisce gli spazi e ne programma il calendario culturale dal 2015, ha visto il museo crescere nella direzione di uno spazio sempre più accogliente, multidisciplinare e attento al contatto con i suoi pubblici e alla mediazione dell’arte contemporanea.

Questa ricorrenza è l’occasione per festeggiare i grandi risultati che il museo ha raggiunto in questi sei anni: dalla sua apertura, Casa Jorn ha accolto oltre 20 mila visitatori da tutto il mondo (nel 2019 ha registrato un incremento di visitatori pari al più 91% rispetto al 2016), di cui una grossa percentuale di turisti danesi che inseriscono nel loro viaggio italiano la fondamentale tappa albisolese. In questi mesi di chiusura al pubblico a causa dell’emergenza sanitaria internazionale, il museo ha tirato le somme degli anni di attività sul territorio, ha incrementato la sua presenza online garantendo alla community contenuti nuovi ed eterogenei, e si appresta alla riapertura immaginando nuovi scenari per accogliere il pubblico in sicurezza.

Il museo, inserito nella rete museale del MuDA, il Museo Diffuso Albisola e situato in collina in Località Bruciati, nasce da una donazione della casa da parte di Asger Jorn, artista danese che dagli anni Cinquanta elesse Albissola Marina quale sua seconda patria e che volle lasciare la sua abitazione quale eredità spirituale, luogo di sperimentazione sulle arti e a disposizione della collettività.