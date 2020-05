Albisole, riaperte fabbriche e botteghe delle ceramiche

Albisola Superiore. Fra le varie attività che sono ripartire lunedì 4 maggio ci sono anche le fabbriche e le botteghe ceramiche delle Albisole. Questo è stato possibile a seguito dell’emanazione del Dpcm del 26 aprile, al suo recepimento e declinazione a scala locale permessa dall’interpretazione alla quale si è dedicato l’assessore al commercio e alle attività produttive del Comune di Albisola Superiore, Luca Ottonello.

“Grazie ad un confronto con Confartigianato, associazione di categoria di riferimento per i ceramisti, alla quale ho chiesto consulenza in merito alla possibilità di far tornare a lavorare i nostri ceramisti nelle loro botteghe, nel pieno rispetto delle misure precauzionali, abbiamo potuto desumere dal decreto quali fossero i riferimenti a cui rifarci per formalizzare questa disposizione” spiega Ottonello.

Questo è quanto riportato nelle ordinanze firmate rispettivamente dai sindaci Garbarini e Nasuti: “Visto l’articolo 2 del Dpcm del 26 aprile che rimanda all’allegato 3 dello stesso documento relativamente alla classificazione Ateco delle categorie delle attività produttive che possono operare, considerata la tipicità e la valenza che ricopre il comparto artigianale della ceramica sul territorio comunale (essendo Albisola Superiore e Albissola Marina città di antica tradizione ceramica e socie fondatrici dell’Aicc) si ordina la ripartenza del comparto produttivo e della vendita al dettaglio delle fabbriche e delle botteghe ceramiche sul territorio comunale ascrivibili alla categoria Ateco 23. verificate le visure camerali delle stesse, richiamando all’osservazione delle misure precauzionali igienico sanitarie dell’all.4 e di quelle destinate agli esercizi commerciali dell’all.5 del Dpcm del 26 aprile 2020”.

“La ripartenza è un risultato importante ma non basta – commenta Nicoletta Negro, vicesindaco ed assessore alla cultura di Albissola Marina -, ora vanno attivati dei circuiti virtuosi, che devono vedere le botteghe protagoniste e promotrici di azioni, ma con il supporto delle amministrazioni. Non è un percorso facile, il momento storico è complesso, ma se sapremo remare dalla stessa parte, sono convinta che otterremo risultati. Le manifatture sono la colonna portante della nostra tradizione, senza di loro non sarebbe esistita la grande stagione degli artisti, una tradizione che è ancora viva e riconosciuta da tutti come di altissima qualità. Il 16 e 17 maggio la grande festa della ceramica diffusa in tutta Italia ‘Buongiorno Ceramica’ si farà interamente online: ripartiamo da lì, dalla voglia e dall’orgoglio di far vedere cosa sappiamo fare”.