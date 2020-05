Albisola, consumano droga in gruppo sulla spiaggia: sanzionati dai carabinieri

Albisola Superiore. Si sono ritrovati sull’arenile di Albisola Superiore, in un tratto di spiaggia poco prima di Capo Torre, per consumare, in gruppo, sostanze stupefacenti.

I ragazzi, otto in totale, tutti residenti nella zona, sono stati sorpresi dai carabinieri della stazione albisolese che li hanno identificati e sanzionati per consumo di droga e mancato rispetto dei divieti imposti dalle autorità centrali e locali in materia di contenimento del contagio da virus Covid-19.

I giovani, tutti maggiorenni, sono stati segnalati alla Prefettura per detenzione ad uso personale di droga ed è stata loro inflitta una sanzione amministrativa per violazione delle norme imposte dal Dpcm del 9 marzo e seguenti che vieta ogni forma di assembramento.